Vleesrestaurant The Black Fox in Nijmegen stopt ermee, opvolger Vlees & Co is blij met ruimte en terras

updateNIJMEGEN - Een goed stuk vlees en een goed glas whisky: The Black Fox in Nijmegen bouwde er de afgelopen zes jaar een reputatie mee op. Het vleesrestaurant aan het Kelfkensbos gaat dicht: de zaak is verkocht.

Wie graag nog een keer bij The Black Fox wil eten, moet snel zijn: per 1 augustus is het afgelopen. De zaak is verkocht aan een ander vleesrestaurant in de stad, Vlees & Co, dat nu nog gevestigd is aan de Van Welderenstraat.

Vlees & Co kwam twee jaar geleden naar Nijmegen, maar zocht in de tussentijd naar een ruimere plek met een terras, laat Sander van Anholt van Vlees & Co weten: dat is dus het pand van The Black Fox. Dat wordt in augustus en een deel van september verbouwd. Voor het pand in de Van Welderenstraat zoekt Vlees & Co nog een koper of huurder.

The Black Fox is 24 juli voor het laatst open.

Nieuwe plannen

Het gaat goed met The Black Fox, zegt eigenaar Bas Hoebink, dat is het probleem niet. Het was zijn derde zaak, na De Firma en De Meesterproef. Het restaurant opende in 2014 en wilde zich onderscheiden met vlees van goede kwaliteit, dat soms een maand lang in een kast hing te rijpen. De dry aged steak gold als een handelsmerk, op de aparte drankenkaart staan zo’n veertig soorten whisky, en je kan er ook proeverijen en workshops volgen.

De verkoop van The Black Fox heeft te maken met nieuwe plannen voor een hotel met restaurant en zalen op het Honigterrein. Dat vraagt investeringen, zegt Hoebink. ,,Daar heb ik de tijd en het geld voor nodig. Vandaar de verkoop. Het liep hartstikke goed hoor, ’t is een positieve verkoop.”

De verlaten fabriekshallen van soep- en pastafabrikant Honig in Nijmegen werden de afgelopen jaren verhuurd aan nieuwe, startende bedrijven zoals De Meesterproef maar ook koffiebar First Things First en Stoom, het proeflokaal van brouwerij Oersoep. Veel oude gebouwen maken nu plaats voor de huizen van het project Waalfront. Het oudste deel van het Honigcomplex blijft. Het gaat om de vooroorlogse, bakstenen gebouwen aan de Waal en de karakteristieke hoge graansilo. Ook De Meesterproef blijft.