Vlinders spotten tussen de natuurgraven: ‘Dat is geen paringsdans maar ruzie’

Celstraf dreigt voor aanrander en schennis­ple­ger in Nijmeegse sauna

ARNHEM/NIJMEGEN - Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats hangt een onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden boven het hoofd. Dat eiste de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Arnhem. De zaak ging over het onzedelijk betasten van een meisje in een sauna in Nijmegen. Ook hebben getuigen hem daar zien masturberen.

7 augustus