Vluchtelingen in het oude belastingkantoor in Nijmegen? Dat kan nog wel even duren

Het stadsbestuur stelt twee verdiepingen in het gebouw aan de Stieltjesstraat beschikbaar, goed voor 160 bedden. Toen in mei bleek hoe hoog de nood in opvanglocatie Ter Apel was en mensen daar zelfs op stoelen moesten slapen, werd in Nijmegen verbaasd gereageerd: de ruimte in het belastingkantoor is onmiddellijk beschikbaar.