Vocasa bijna beste van B-poule

Vocasa is vrijwel zeker van de zevende plek in de eredivisie. De Nijmeegse volleyballers hadden die positie gisteren al veilig kunnen stellen, maar versloegen in de eigen sporthal concurrent ZVH ‘slechts’ met 3-2 (25-18, 20-25, 24-26, 25-20, 15-13).