Voetbal, voetbal en voetbal, toch wilde Eric Meijers heel even musicalster worden: ‘Ik kon niet zingen’

Nijmegen viert Internatio­na­le Vrouwendag: ‘Vandaag mag ik extra hard schreeuwen’

Het is Internationale Vrouwendag en dat viert óók Nijmegen. Zo is er in creatieve broedplaats Hubert een avond vol sprekers en entertainment in het teken van het thema van de dag dit jaar: Onbeperkt Leefbaar.