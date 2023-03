‘Volgens de stemwijzer ben ik conservatief rechts geworden’

Column (Ge)donderdag ‘Een godswonder dat we tussendoor de tennisbaan toch nog weten te vinden’

Ook ik, Caesar, ook ik. Ook ik klaagde toen het begin van de week op mijn vaste tennisavond na een half uurtje begon te regenen, hoewel we over een paar maanden vast weer met zijn allen zeuren dat het al zo lang droog is.