Volleybalclubs Vocasa en Pegasus willen onder nieuwe naam Nijmegen-Noord veroveren

Met video Dronebeel­den: zo hoog staat het water van de Waal in Nijmegen nu

Nu de zon zich laat zien, levert het hoogwater prachtige beelden op. Het water is in een week tijd een flink aantal meter gestegen en dat betekent ondergelopen uiterwaarden en rivieren, die honderden meters breed lijken. Woensdag bereikt de Waal voorlopig het hoogste punt, waarna de rivier naar verwachting weer zakt. En dus genieten we nog maar even van deze mooie dronebeelden van de Waal bij Nijmegen.

17 januari