Voor 30 euro parkeren in Nijmeegse stadswijk: zorgen zijn er zeker, maar massaal verzet blijft uit

Eigenaar winkel Lange Hezel­straat geeft stokje over: 'Ik zoek een waardige vervanger'

Edelstenen, wierook, engelenbeeldjes en sieraden: hiervoor kun je in Nijmegen terecht bij de spirituele winkel Spirit in Style. Annie van Geel, de vrouw achter de zaak, verkoopt er met liefde voorwerpen met een betekenis. Toch is het tijd het stokje over te geven. Wie wordt de nieuwe eigenaar?