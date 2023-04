Voor het karretje gespannen of bewust geknoeid met een bv? OM eist werkstraf tegen 49-jarige man uit Cuijk

Een 49-jarige man uit Cuijk, die destijds al jaren in bv’s handelde, nam in juni 2015 het bedrijf GL-Euro bv over van een goede kennis. Een paar maanden later ging de bv failliet en dinsdag stond hij voor de rechtbank omdat hij niet de volledige administratie aan de curator had overlegd. Waardoor schuldeisers in Angeren, Herveld, Huissen en Nijmegen werden benadeeld.