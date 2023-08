Voor Peter (66) en zijn vrouw was het bingo, ineens was daar corona weer

Michelin­chefs gaan een potje met elkaar voetballen in Niftrik: ‘Toernooi is veel leuker dan een borrel’

Sterrenchefs uit het hele land staan maandag met hun team in Niftrik. En niet om te koken: de koks gaan tegen elkaar voetballen. „Een borrel is gezellig, maar wie komt daar nu voor? Een toernooi is veel leuker.”