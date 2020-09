Voor schietpartij opgepakte verdachte ontsnapte zelf aan de dood

UPDATE Gitzwarte dag voor gesloten café Van Rijn na besmettin­gen: ‘Ik heb zitten huilen’

2 september NIJMEGEN - Café Van Rijn aan de Molenstraat in Nijmegen is dinsdag door burgemeester Hubert Bruls gesloten, omdat zes bezoekers en een personeelslid zijn besmet met het coronavirus. Dat er een verband is met het café is geconstateerd na onderzoek van GGD Gelderland-Zuid.