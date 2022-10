Voorlopig tóch een snellaadstation in het Nijmeegse Galgenveld, maar: ‘Het laatste woord is hier nog niet over gezegd’

met video Tractoron­ge­luk Heumen: een gemeente­pluim voor de vrienden van Linde

MALDEN - Linde Kerkhoff (14) raakte vorige week maandag op weg naar school in Molenhoek met haar fiets onder de wielen van een landbouwwagen. De Heumense raakte gewond, maar haar vrienden grepen beheerst in. Woensdag zette de Heumense burgemeester Joerie Minses ze in het zonnetje.

13 oktober