Voormalig kantoor van Pro Persona in Nijmegen is nieuwe opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen

Warme dagen zorgen voor blauwalg en laag water: waar kun je tijdens een hittegolf nog veilig zwemmen in de buurt?

NIJMEGEN - Tijdens een hittegolf gaat iedereen op zoek naar de perfecte plek voor een frisse duik. Dan is het wel zo prettig om dat veilig te doen: door de hoge temperaturen is er namelijk steeds meer sprake van blauwalg in zwemwater. Waar kun je nog veilig zwemmen in de buurt?

10 augustus