Vriendin biedt Justitie 70.000 euro borgsom, zodat verdachte brandaanslagen naar huis kan

,,De vriendin van mijn cliënt is volledig ingestort en onderzocht door de crisisdienst”, zei de advocaat van Carlo R. donderdag tijdens een tussentijdse zitting voor de rechtbank in Den Bosch over het opmerkelijke aanbod. De vrouw was zijn hulpverlener, toen ze een relatie kregen. Nu is zij degene die zijn hulp hard nodig heeft. Het gaat om legaal geld, benadrukte de raadsman. Anders dan bij de eerste zitting, was de vrouw nu zelf niet aanwezig. Ze kan dat nu niet meer aan.

‘Maak me ontzettend veel zorgen’

,,Laat me alsjeblieft naar huis gaan”, smeekt verdachte R. de rechters, ,,zodat ik haar fysiek en mentaal kan ondersteunen. Ik maak me ontzettend veel zorgen.” Zelf ondervindt hij in de gevangenis veel stress van de psychische problemen bij zijn vriendin. Hij is dakloos en kan bij haar verblijven.



Nijmegenaar R. (31) en zijn vriend Jermaine van der M. (33) zitten vast voor brandaanslagen op een e-bikebedrijf uit Cuijk en Nijmegen. Het bedrijf was doelwit van een reeks aanslagen.



Bij woningen werd brand gesticht, een loods in Cuijk en een winkel in Nijmegen werden in de as gelegd. Er werden zelfs woningen beschoten.