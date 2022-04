‘Vrijheid krijg je niet cadeau, het vergt eeuwige inzet’

Op de radio hoorde ik hierover een Groningse onderzoeker praten. Hij riep op eens een stukje grond te onderzoeken en de wormen te tellen. Soms lette ik er al op als ik met de kleinkinderen in de grond wroet. Ze vinden die wormen fascinerend.



Die regenwormen waren even mijn ontsnapping uit het nieuws. Je hoort constant van de vernielzucht van het Poetinleger. Soms ontdek je ‘hoopvolle’ berichten, bijvoorbeeld als je hoort dat tientallen militairen van een elitebataljon uit de Nijmeegse zusterstad Pskov geweigerd hebben in Oekraïne te vechten.



Maar tegelijk volgt schrik als je leest dat Pskovse bataljons juist actief waren in Boutsja waar bewoners bruut op straat vermoord zijn. Pure oorlogsmisdaden.



En verwarring volgt helemaal als ik hoor dat sommige Republikeinen in de VS Poetin geloofwaardiger vinden dan Biden.