Vrijheidsmuseum Groesbeek draait film over luchtlandingen bij Wezel

Operatie Varsity was de benaming voor de luchtlandingsacties rond Rees en Wezel in de ochtend van 24 maart 1945. Het doel van de operatie was het realiseren van een bruggehoofd aan de rechter Rijnoever voor de uiteindelijke oversteek van het geallieerde landleger. Deze luchtlandingen waren onderdeel van Operatie Plunder. De geallieerde troepen stootten vanaf hier door naar Berlijn: op 8 mei capituleerde het Duitse leger.

Duitse ondertiteling

Het programma start om 19.30 uur en is uiterlijk om 21.30 uur afgelopen. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma is inclusief een pauze. De prijs is € 6,50 p.p. en kan alleen per pinbetaling worden voldaan bij aankomst in het Vrijheidsmuseum. De Museumkaart is geldig. Reserveren is noodzakelijk: mail naar welkom@vrijheidsmuseum.nl of bel 024-3974404.