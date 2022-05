Vroeger was ik het liefste op één van de wagens uit de circuskaravaan gesprongen, mee met Heidi en haar berggeiten

met video Hakenkrui­zen en leuzen op graven zo goed als weg: ‘Hier is goed werk verricht’

NIJMEGEN - De militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen is weer schoon. Van de hakenkruizen, Oekraïense vlaggen en anti-Russische teksten die woensdag door vandalen zijn aangebracht, is vrijdagmiddag weinig meer te zien.

6 mei