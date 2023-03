Vrouw (19) die zorgpersoneel met messenlade dreigde ‘af te maken’ veroordeeld tot werkstraf

Winkelen kan straks weer in de Drutense voedsel­bank door grotere en goedkopere ruimte

Een grotere en ook nog eens goedkopere ruimte. Dat is het goede nieuws voor de Drutense voedselbank. Ze verhuist over een paar maanden van de Irenestraat in Druten naar zaal De Linde in Puiflijk.