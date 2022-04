Vrouw (23) aangehouden voor betrokkenheid bij steekpartij in Malden

video en update Brand in centrum Nijmegen, appartemen­ten boven winkel ontruimd

NIJMEGEN - Er heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed aan de Stikke Hezelstraat in het centrum van Nijmegen. De brandweer was met veel materieel aanwezig, ook werden diverse ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.

30 maart