Vrouw drijft buurtbewoners tot wanhoop met nachtelijk geschreeuw, staat ze binnenkort op straat?

Het is een situatie met alleen maar verliezers, dat wordt al snel duidelijk tijdens de behandeling van het kort geding deze donderdag in Nijmegen. De betreffende vrouw, jaren geleden Syrië ontvlucht, zit met broers, tolk en advocaat nerveus ogend in de rechtszaal.



Daarnaast aanwezig: een teamleider van woningcorporatie Oosterpoort met advocaat, de partij die naar de rechter is gestapt om de woning vanwege de langdurige en ernstige overlast te laten ontruimen.