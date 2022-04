Vrouw, geld, gezondheid: Nijmegenaar Peer (39) raakte door corona (bijna) alles kwijt, maar zó kwam hij er toch weer bovenop

Hanny schrijft kinderboek over gezin met twee moeders: ‘Sommige lezers noemen het de Jip en Janneke 2.0’

NIJMEGEN/ DOETINCHEM - Mama en papa, papa en papa of mama en mama. Gezinsvormen bestaan er in allerlei vormen en maten. Toch zie je in kinderboeken vaak alleen de heterovorm. De Nijmeegse Hanny Ebbers (69) brengt hier verandering in met haar boek ‘Allemaal Mee’.

