Vrouw loopt meerdere verwondingen op na val van fiets in Groesbeek

Serviceba­lie op station Nijmegen sluit definitief: ‘Duidelijke achteruit­gang’

NIJMEGEN - De kogel is door de kerk: in het najaar gaat de ticketservicebalie dicht op het Station Nijmegen. Reizigers kunnen bij dit loket nu nog advies vragen of een kaartje kopen, maar dat zou al steeds minder gebeuren. Toch staat niet iedereen achter de sluiting.

17 juni