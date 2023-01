Vrouw wint ruim 250.000 euro in Holland Casino Nijmegen: ‘Geld maakt niet gelukkig’

De vrouw ging naar huis met 259.042 euro en 10 cent. Ze won de prijs toen ze voor de tweede keer één euro inzette op een speelautomaat. ,,Geld maakt niet gelukkig,” zei de vrouw die anoniem wil blijven. ,,Gezondheid is het allerbelangrijkste. Dit bedrag geeft je wel vrijheid”, zegt ze in het persbericht van het casino. De vrouw is afkomstig uit de regio Nijmegen.



In oktober 2020 wonnen twee bezoekers 1,9 miljoen euro in de Nijmeegse vestiging. De prijzen worden belastingvrij uitgekeerd.