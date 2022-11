Vrouwen gaan komende tien jaar vaker dood door longkanker: in 2032 meer dan honderd per week

‘Huygenskat’ is een graag geziene gast op de bètafacul­teit

NIJMEGEN - Menig student aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica heeft al kennis mogen maken met een gezellige, rode kater. De ‘Huygenskat’ is een graag geziene gast bij borrels en bijeenkomsten in het gebouw. ,,Hij is gewoon onze gezamenlijke studievriend geworden.”

23 november