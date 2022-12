Vuurwerkgekte: om 5 uur 's ochtends al naar Duitsland, grote drukte in Wyler en Kranenburg

MET VIDEO Topdrukte in ‘vuurwerk­land’: de Vuur­werkstunt­hal in Elst legt de site zelfs even stil

ELST - De internetsite voor vuurwerkbestellingen is dinsdag even uitgezet, want het aantal bestellingen werd gewoon teveel. Het is topdrukte bij de Vuurwerkstunthal in Elst. Rustig aftellen naar de fysieke verkoopdagen op donderdag, vrijdag en zaterdag is er niet bij.

27 december