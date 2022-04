VVD ‘kiest voor de toekomst’ met Bram Nijst (27) als nieuwe voorman van Gennepse fractie

Twee aanrijdin­gen in korte tijd in Groesbeek: één automobi­lis­te naar het ziekenhuis

GROESEEK – De hulpdiensten hadden het er deze woensdag maar druk mee in Groesbeek. In korte tijd gebeurde er twee ongelukken. Eén automobiliste is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

7 april