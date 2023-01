Waal stijgt nog wat verder bij Nijmegen, maar problemen? Welnee! ‘Dit is vooral gaaf’

MET VIDEO Kroegeige­naar Kris is de beste biertapper van Nederland: zo tap je het perfecte biertje

NIJMEGEN - Met een brede lach op het gezicht staat kroegeigenaar Kris Gerrits (30) vrijdag achter de bar van zijn café Maxim in Nijmegen. Hij is trots. Op het NK Biertappen is de Nijmegenaar een dag eerder uitgeroepen tot beste biertapper van Nederland. Hoe tapt hij dat mooiste biertje?

