Waar is de parachutist van Sionshof gebleven? De ‘slaap’ heeft hem te pakken

Met video Agenten schieten op vluchtauto, flats ontruimd wegens explosiege­vaar: Nijmeegse wijk in rep en roer

Agenten die massaal op een vluchtauto schieten, een voorbijganger die wordt aangereden en gewond raakt, veel flatwoningen die uren worden ontruimd wegens explosiegevaar. De wijk Malvert in Nijmegen was maandagnacht en -ochtend in de ban van heftige taferelen.