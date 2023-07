Waar is mijn vertrouwde vierdaagsevlag gebleven? ‘Verander niet van stijl als de stijl al goed is’

DE KWESTIE VAN DIRKOp de Sint Annastraat staan bankstellen op de stoep. Afzetlint, plastic stoeltjes. Ik fiets over een Via Gladiola in wording. Om de sfeer te proeven. Niets zo mooi als de stad die zich voorbereidt op het grootste evenement van het jaar.