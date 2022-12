Waar moeten de 700 nieuwe laadpalen komen (en waar kan Nijmegen met 1400 reguliere parkeerplekken minder uit)?

Wereld van kerstboom­ver­ko­per Ernst stortte in door verbrijzel­de vingers, nu is er hulp: ‘Tranen gelaten’

NIJMEGEN - De wereld van Ernst van der Wielen (65), een van de bekendste kerstboomverkopers van Nijmegen, leek in te storten: door twee verbrijzelde vingers zou hij voor het eerst in dertig jaar geen kerstbomen kunnen verkopen op de Wedren. Maar nu is er hulp.

3 december