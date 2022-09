Waarom Aaron een naam uit de oorlog die nooit vergeten zal worden: ‘Hij zou bescheiden zijn geweest’

het gesprek ‘Jongens, als we onze leefstijl niet aanpassen, krijgen we met hogere zorgkosten te maken’

Ze studeerde geneeskunde en later psychiatrie. Werkte vervolgens als kinderpsychiater. Maar Bertine Lahuis heeft de spreekkamer al langer ingewisseld voor de bestuurskamer. Pal voor het uitbreken van de coronacrisis werd ze de topvrouw van het Radboudumc in Nijmegen. Patiënten helpen, dat is wat de artsen doen. Maar het gesprek zal ook steeds vaker gaan over leefstijl: over gezond eten, over bewegen, over alcohol en over roken.

17 september