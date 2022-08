Waarom Duitsers geen pannenkoeken lusten

column thé de pruusDuitsers lusten geen pannenkoeken. Deze bikkelharde conclusie durft Thé best te trekken op basis van het aantal pannenkoekenrestaurants in de grensregio. Aan Nederlandse kant struikel je over de pannenkoekenhuizen en horecagelegenheden waar je óók pannenkoeken kunt eten. Zelfs in Leuth (1600 inwoners) wordt het voormalige café De Rosmolen momenteel verbouwd tot pannenkoekenhuis.

In Duitsland zit er geen een. Nou ja, geen een. In Elten zit het Pannekoekhuys Hoch Elten, maar dat wordt gerund door een Nederlander en is bovendien te ver weg. In Kleef of Kranenburg daarentegen zul je vergeefs zoeken naar een etablissement waar ze de goudbruin gebakken wagenwielen serveren. En zoek op Google maar eens een recept voor pannenkoeken: in Nederland vind je 2,7 miljoen recepten, in Duitsland (maar vijf keer zo groot) tref je 5,9 miljoen Rezepte aan.

Het zal te maken hebben met de bite van de pannenkoek. Die vinden Duitsers te soft. Thé was ooit een keer in Rungis, de markt die Parijs en verre omgeving (zo’n 18 miljoen consumenten) van fruit, groenten, bloemen, vlees, vis, schaaldieren en zuivel voorziet. De markt is zo groot als de stad Monaco; er werken elke nacht 14.000 mensen.

Rungis fungeert ook als overslagpunt voor vee. Franse stieren gaan via Rungis naar Duitsland, Duitse koeien worden via Rungis in Frankrijk afgezet. Omdat je in stierenvlees wat steviger moet bijten en dat doen ze in Duitsland graag.

Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat als Thé bij een van de pannenkoekenhuizen op de heuvelrug neerstrijkt hij ook weleens Duits hoort praten. Want kinderen zijn kinderen en die vinden allemaal pannenkoeken lekker.

,,Misschien moet jij een pannenkoekenhuis in Kranenburg beginnen”, opperde mevrouw De Pruus, terwijl ze een blonde lok uit haar blauwe ogen streek. ,,Jij lijkt me een geboren koekenbakker.”