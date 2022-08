Waarom krijgen niet alle studenten energietoeslag? Dit moet je weten over de geldkwestie

met video Bert (73) maakt ‘s werelds mooiste, giganti­sche opblaasar­ti­ke­len, gewoon in een loods in Nijmegen

NIJMEGEN - Wie niet beter weet, fietst er achteloos voorbij. Maar in een vervallen loods aan de Weurtseweg in Nijmegen huist Bert Broekman (73), een wereldspeler in de wereld van opblaasartikelen. Zijn laatste opdracht? De mascotte van FC Bayern, in opblaasmodel. ,,Ik heb mijzelf gewoon naar binnen gebluft.”

18 augustus