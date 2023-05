‘Waarom schakel ik van plat Nimweegs over in het Nederlands?’

Nijmege­naar gewond naar ziekenhuis gebracht nadat zijn woning in brand vloog: ‘Ik ben benieuwd of hij het redt’

In een woning aan de Sperwerstraat in Nijmegen is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. De bewoner, volgens buren een man van in de zestig, is uit de woning gedragen en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.