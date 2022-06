Waarom wil je schattige dingen het liefst fijnknijpen?

De neiging om iets te bijten, knijpen of eten omdat het zo schattig is, komt velen van ons bekend voor. Er zijn zelfs woorden in bepaalde talen om dit gevoel te beschrijven; bijvoorbeeld het woord gigil in Filipijns Tagalog verwijst naar ‘het knarsen van de tanden en de neiging om iets dat ondraaglijk schattig is te prikken of knijpen’.



Hoe tegenstrijdig dit ook mag zijn, dit psychologische fenomeen heeft zo zijn bestaansredenen.



Ons brein wordt high van schattigheid

Er zijn bepaalde fysieke eigenschappen, ook wel kindchenschema (babyschema) genoemd, die er bekend om staan als schattig te worden ervaren en die mensen universeel aanspreken. Een groot rond hoofd met grote ogen en een kleine kin worden vaak gebruikt in marketingcampagnes om nieuwe klanten te trekken. En dat is niet willekeurig: schattige dingen zien activeert het beloningssysteem in onze hersenen, dat dopamine vrijlaat, en zorgt ervoor dat we meer willen van wat we zien.