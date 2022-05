Wandelen in de regio zonder dat de wielen blijven steken

LEUTH/ NIJMEGEN - Het Rijk van Nijmegen geldt als een van de mooiste wandelgebieden van het land, er zijn tientallen routes. In coronatijd ontdekten nog veel meer regiobewoners en bezoekers van buitenaf de geneugten en rust van het lopen in de natuur. Maar voor mensen in een rolstoel, met rollator of kinderwagen waren er nog geen routes. Vanaf nu wel.

Daarin staan zes routes in de gemeenten Berg en Dal, Heumen, Wijchen en Nijmegen die te volgen zijn zonder dat de wielen in het zand blijven steken of die te zwaar en te gevaarlijk zijn vanwege grote hoogteverschillen. Ook boomwortels kunnen een onoverkomelijke drempel vormen.

Moeilijk toegankelijk

De folder is gemaakt onder de vlag van de Stichting Toerisme en Recreatie (STER) en de totstandkoming is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berg en Dal, Gelderse Sport Federatie en Uniek Sporten, regio Nijmegen.



,,De regio Nijmegen is een mooi wandel- en fietsgebied maar op veel plaatsen ook moeilijk toegankelijk”, zegt Erik de Gans van STER. ,,Met deze folder kunnen mensen in een elektrische of duwrolstoel ook een Vierdaagse wandelen. En niet te vergeten: ook ouders met een kinder- of wandelwagen kunnen gebruikmaken van de zes routes.”



De afstanden variëren van 2 tot 7 kilometer. Enkele routes, onder meer in het Vennengebied, zijn aan elkaar te knopen.

De vier V’s

Eén op de tien Nederlanders ouder dan 12 jaar heeft moeite met mobiliteit, volgens Erik de Gans van de Stichting Toerisme en Recreatie (STER). Berg en Dal, en met name scheidend wethouder Sylvia Fleuren, heeft de afgelopen jaren dan ook geijverd om de gemeente voor die doelgroep toegankelijker te maken.



,,We hebben daarbij aandacht voor de vier V’s”, vertelt Fleuren. ,,Verblijf, verkeer, vervoer en vermaak.” Samen met de stichting Ongehinderd zijn diverse projecten opgestart. Zo konden horecabedrijven zich door laten lichten om de te kijken of hun zaak rolstoelvriendelijk is en toegankelijk voor mensen met een beperking. Fleuren: ,,Zo zijn er al zo’n tachtig bedrijven gescand.”

App Ongehinderd

Voor 75 euro konden ondernemers zo’n snelle test laten doen waarna ze meteen te horen kregen wat er verbeterd kan worden. Al die informatie is te vinden op een app Ongehinderd, die speciaal voor Berg en Dal is ontwikkeld.



Daar staat bijvoorbeeld op als er geen invalideparkeerplaats beschikbaar is of een andere tekortkoming is. Bedrijven die gescand en toegankelijk genoeg zijn, kunnen meedoen aan de campagne Zorgeloos op Vakantie, waar ook een website voor is.

‘De trappen zijn eruit gehaald’

De zes routes die nu zijn samengesteld voor de folder Wandelen zonder drempels zijn getest door vertegenwoordigers van de WMO Adviesgroep Berg en Dal. Op hun aanwijzing werden soms verbeteringen doorgevoerd of de route aangepast.



Een van de routes is de Walk of the Town door Nijmegen, te volgen via de bekende groene lijn door het centrum. ,,Maar ook die route hebben we veranderd, omdat er in de stad natuurlijk grote hoogteverschillen zijn”, vertelt Erik de Gans. ,,De trappen zijn eruit gehaald, maar we leidden de route wel naar de lift bij het casino.”



Andere routes zijn het Familiepad in Heumensoord, de Herinneringsroute bij de Thornsche Molen in Leuth, de Bos- en Wijnwandeling in Groesbeek en een route rond het Wijchens Ven.

