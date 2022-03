Wandelen met de burgemeester: ijs gebroken tussen bewoners Nederasselt en Joerie Minses

Column Marcel Rözer Een van de gastjes was knap, alleen hij wist het nog niet

Ik fietste door ons stadje, geroezemoes vulde de straten. Het was donderdagavond. Hoorde ik daar nog het gejuich van de Stadspartij? In het zwerk hing een bleek maantje. De jeugd bewoog richting centrum, na twee jaar mag de rem eraf. Ik was jaloers. Niet op de jonge jaren, of nou ja, een beetje.

