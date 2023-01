Wapen in woning? Dan sta je straks op straat, vreest rechtsgeleerde Sackers

Volleybal­clubs Vocasa en Pegasus willen onder nieuwe naam Nijmegen-Noord veroveren

NIJMEGEN - Volleybalclubs Vocasa en Pegasus breiden hun samenwerking voor de jeugd verder uit. In de nieuwe sporthal De Boog in Nijmegen-Noord is gestart met een extra training op maandagavond voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

20 januari