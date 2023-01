Wapenbezit onder jongeren terugdringen met campagne: ‘Mes op zak moet echt stoppen’

In november meldde de politie een stijging van 54 procent meer wapenbezit in Nijmegen. Werden in de eerste negen maanden van 2020 en 2021 zo’n 60 incidenten met wapens geregistreerd, afgelopen jaar waren dat er in diezelfde periode 94.



De gemeente stelde, gebaseerd op signalen van politie en jongerenwerkers, dat de trend omhoog vooral wordt veroorzaakt door jongeren. Die zouden, overigens in lijn met het landelijke beeld, vaker messen op zak hebben én gebruiken.



Dieptepunt

Dieptepunt in een reeks steekincidenten in Nijmegen was het doodsteken van de 21-jarige Robel afgelopen september. Deze Nijmegenaar werd op Plein 1944 op klaarlichte dag naar verluidt van achteren in zijn nek gestoken en overleed aan zijn verwondingen.



Een 17-jarige plaatsgenoot meldde zich op het politiebureau en zit sindsdien vast. Vandaag staat hij tijdens een zogeheten regiezitting voor de rechter in Arnhem, een zitting die dient als voorbereiding op de inhoudelijke behandeling van de zaak.