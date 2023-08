Warm weer maar helaas, door blauwalg in Spiegelwaal is zwemmen er niet slim

Voor het eerst in 90 jaar wil niemand schutters­ko­ning van Groesbeek worden: ‘Dit is een grote teleurstel­ling’

Er is zondag geen enkele kandidaat gevonden om dit jaar schutterskoning te worden van Sint Hubertus in Groesbeek/De Horst. Dat is voor het eerst in de 90-jarige historie van de schutterij en mogelijk zelfs van de hele schutterskring Rijk van Nijmegen en Betuwe.