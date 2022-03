Wat doe je met de barsten in het leven? Claudia, ook wel Nijmeegse Annie, maakt er een chocolade hart van

‘Skaeve huse’ zijn na 10 jaar bijna klaar, in de luwte aan de rand van de stad

NIJMEGEN - Een vriendelijk vakantieparkje met acht kleine bungalows, ruim opgezet en beschut gelegen in het groen. In alle rust en op flinke afstand van de bewoonde wereld. Zo oogt de plek aan de rand van de wijk Weezenhof, waar de Nijmeegse ‘skaeve huse’ op dit moment in aanbouw zijn.

16 maart