Wat is dat eigenlijk een overstortvijver, en was de massale vissterfte in Nijmegen niet te voorkomen geweest?

Verleden leven Rob van der Sluys (1932-2022) uit Ooij: een passie voor karate, heerlijk om voorbijgan­gers op de dijk te bekijken

Lesgeven was zijn passie, zowel in het basisonderwijs als in de karatewereld. Rob van der Sluys uit Ooij bereikte zelfs de allerhoogste graad in deze sport: de 10de dan.

23 mei