Wat wordt dé Boom van Berg en Dal? Nek-aan-nekrace tussen drie exemplaren bij online verkiezing

Psychoti­sche man denkt dat verpleeg­kun­di­ge de duivel is en neemt haar in wurggreep: ‘Ik moest vechten voor mijn leven’

Een Nijmegenaar dacht dat een sociaal psychiatrische verpleegkundige de duivel was die hem wilde doden met wat ze in haar zwarte koffertje had. Hij nam haar in een wurggreep en kneep.

25 november