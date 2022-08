‘Watergolfje’: voetgangers en fietsers kunnen de Rijn weer over bij Millingen

,,Het watergolfje uit Alpen is net hier aangekomen”, zegt Kievits. ,,Ik schat dat het water daardoor zeventig á tachtig centimeter hoger komt. We kunnen in elk geval weer een paar dagen vooruit, maar we weten niet hoe de situatie volgende week zal zijn. Halverwege de Rijn zakt het water nu alweer.”



De situatie is ook verbeterd doordat de veerstoep aan de Pannerdense kant nu is gerepareerd. Beschadigingen maakten het extra moeilijk om er aan te meren.