Waterleiding springt, straat loopt onder en deel Nijmeegse wijk Hatert zonder water: ‘Het spoot de lucht in’

Topstukken van Romeinse tempel in Museum Het Valkhof: ‘Hoe moeten ze die stenen hebben verplaatst?’

NIJMEGEN - ,,Dit is waanzinning.” De Nijmeegse geschiedenisliefhebber Bas Hendrikse is dolenthousiast over de Romeinse opgravingen in Museum Het Valkhof. Sinds afgelopen weekend zijn daar de topstukken te zien van een opvallende archeologische vondst bij Herwen, gemeente Zevenaar.

29 juni