Waterschap zet stuwen hoger om het béétje regen dat gevallen is binnenboord te houden: ‘Het wordt extremer’

Eerst werd er geschoten en was er een bij­na-brand, nu gaat het écht mis met sauna: 'Vuur is 300 procent zeker aangesto­ken'

In een van de meest besproken panden van Malden heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote uitslaande brand gewoed. Het gebouw werd eerder al beschoten en bijna in brand gezet. Nu is het door vuur verwoest. ,,Alles waar mijn man en ik zeven jaar voor hebben gewerkt, is weg.”