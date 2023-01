‘We hebben te weinig sussers op voetbaltribunes’

10.000 bezoekers voor Feest van Licht: ‘Wat minder dan verwacht’

HEILIG LANDSTICHTING - Het winterevenement Feest van Licht in Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting heeft zo’n 10.000 bezoekers getrokken. Dat is wat minder dan vooraf gehoopt, waarschijnlijk onder meer door het natte weer van de afgelopen weken.

12 januari