We mogen na twee jaar Pokémon vangen eindelijk weer Rangetje Raden

Dat was het eerste wat we in dienst moesten doen nadat we het woord Marechaussee (mijn club) op de juiste manier hadden leren schrijven.



De Vierdaagse is er na twee jaar eindelijk weer, dus ik kan m’n hart weer een week lang ophalen aan het spel Rangetje Raden als ik in de stad loop. Die van de Landmacht en Marechaussee gaan nog altijd als vanzelf, de Marine en de Luchtmacht vind ik nog altijd lastig.



Ritmeester

Bij de Landmacht, Marechaussee en Luchtmacht hebben ze de rang kapitein. Die mensen dien je aan te spreken als kapitein of ritmeester. Bij de Marine is de soortgelijke rang luitenant-ter-zee 2e klasse oudste. Als je in de Marine een rang met daarin het woord kapitein hebt, dan ben je kapitein-luitenant ter zee of kapitein-ter-zee. Een soort luitenant-kolonel of kolonel.