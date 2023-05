Wéér degradatie Achilles’29: Groesbeekse club gaat bijna halve eeuw terug in de tijd

indebuurt.nl Hapje eten in Nijmegen: dit is het verschil tussen een bistro, grand café en brasserie

Even een lekker een hapje eten in Nijmegen? Goed idee! Je strijkt neer op een terrasje bij grandcafé Moenen, bij brasserie MANNA of bij bistro De Bok. Maar… Wat is nou eigenlijk het verschil tussen die drie soorten horecazaken?