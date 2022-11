Weer een échte bieb in Mook? De gemeente denkt van niet

Staatssecretaris Gunay Uslu trekt enkele tientallen miljoenen uit om de ‘gaten’ in het Nederlandse netwerk van bibliotheken op te vullen. Ze wil dat elke gemeente binnen twee jaar een ‘toekomstgerichte’ bibliotheekvoorziening heeft, iets waar de Tweede Kamer afgelopen zomer ook om vroeg. Het afgelopen decennium daalde het aantal bibliotheken in Nederland met bijna 100 naar 744.

Eén van de zestien

Uslu wil in korte tijd wel 90 nieuwe biebs realiseren, of 180 vestigingen verbeteren. Volgend jaar is daar al 29,7 miljoen voor beschikbaar. In 2025 moet dat bedrag zijn opgelopen naar 58,7 miljoen. Het ligt voor de hand dat Mook en Middelaar als één van de eerste gemeenten in Nederland profiteert. Het is één van de zestien gemeenten zonder volwaardige bibliotheekvoorziening.